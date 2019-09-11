Овечкин заявил, что не хочет нового локаута в НХЛ

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Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал своё мнение относительно возможного локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин заявил, что не хочет нового локаута в НХЛ
  • Reuters

«К сожалению, всё, что говорит пресса, всё, что говорят посторонние люди, может быть, правда, а может быть, нет. Потому что у нас была только одна встреча в ассоциации игроков. И мы, в принципе, даже не разговаривали по поводу следующего договора», — приводит слова Овечкина РБК.

Он отметил, что ещё есть год, чтобы решить данный вопрос.

«Понятно, не хотелось бы, чтобы случился локаут. Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли от лиги или ещё из-за чего-то. Я думаю, всё взвесится. Прошлый локаут, полагаю, стал большим уроком и для хозяев, и для нас. Поэтому не думаю, что есть какие-то моменты, из-за которых мы должны переживать», — добавил россиянин.

В истории НХЛ была одна забастовка игроков, продлившаяся 10 дней, и три локаута — в сезоне-1994/95 (три месяца), в сезоне-2004/05 и в сезоне-2012/13 (пять месяцев).

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