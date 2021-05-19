Капитан «Тампы»: Василевский — лучший в мире вратарь, сегодня он это показал

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря команды Андрея Василевского во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

«Мы все знаем, как он может и умеет играть в плей-офф. Немало раз было, что мы играли не очень хорошо. Но этот надёжный парень за нашими спинами выручал всю команду. Это даёт нам преимущество. Сегодня он был невероятен. Мы знаем, что это лучший в мире вратарь, сегодня он это показал. Он — наша скала, важнейшая часть нашей команды. Сегодня он сыграл потрясающе и внёс большой вклад в победу», — приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

В матче с «Флоридой», завершившемся победой «Тампы» со счётом 3:1, Василевский записал в свой актив 32 сейва.

Ранее сообщалось, что тренер «Айлендерс» оценил игру Варламова в матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».