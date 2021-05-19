Тренер «Айлендерс» оценил игру Варламова в матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал выступление российского голкипера команды Семёна Варламова в матче плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».

«После первого гола Варламов сыграл отлично. Было несколько моментов, когда соперник мог сделать счёт 3:1, но он сделал ключевые сейвы. Он хорошо двигался и действовал чётко», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.

33-летний Варламов, пропустивший первый матч серии, вышел на лёд уже во второй игре и записал в свой актив 43 отражённых броска по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» проиграл «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ.