Тренер «Айлендерс» оценил игру Варламова в матче плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
- Reuters
«После первого гола Варламов сыграл отлично. Было несколько моментов, когда соперник мог сделать счёт 3:1, но он сделал ключевые сейвы. Он хорошо двигался и действовал чётко», — приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.
33-летний Варламов, пропустивший первый матч серии, вышел на лёд уже во второй игре и записал в свой актив 43 отражённых броска по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» проиграл «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ.