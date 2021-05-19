«Челси» победил «Лестер» и поднялся на третье место в АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Челси» принесли голы Антонио Рюдигера, отличившегося на 47-й минуте, и Жоржиньо, реализовавшего пенальти на 66-й минуте.

«Лестер» ответил голом Келечи Ихеаначо, забившего на 76-й минуте.

«Челси» набрал 67 очков, и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лестер», опустившийся на четвёртое место с 66 очками.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону» в матче АПЛ.