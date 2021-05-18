Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в число номинантов на приз «Кинг Клэнси Трофи».
Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Кинг Клэнси трофи» вручается игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Российские игроки ни разу не удостаивались этой награды.

Бобровский, выступающий за «Флориду» с 2019 года, номинирован на награду второй раз подряд. В нынешнем сезоне российский голкипер отыграл в 31 матче, отразив 90,6% бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Торнтона по очкам в плей-офф НХЛ.

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