Овечкин догнал Торнтона по очкам в плей-офф НХЛ
- AFP
- © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе «Вашингтона» — Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Орлов — одной.
Отметим, что Овечкин набрал 133 очко за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на 41-е место по этому показателю, догнав нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона. При этом россиянин провёл на 41 матч меньше канадца.
Таким образом, «Брюинз» сравнял счёт в серии — 1:1.
Следующий матч команд пройдёт 20 мая в Бостоне.
Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.