Овечкин догнал Торнтона по очкам в плей-офф НХЛ

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Овечкин догнал Торнтона по очкам в плей-офф НХЛ
  • AFP
  • © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе «Вашингтона» — Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Орлов — одной.

Отметим, что Овечкин набрал 133 очко за карьеру в плей-офф НХЛ и вышел на 41-е место по этому показателю, догнав нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона. При этом россиянин провёл на 41 матч меньше канадца.

Таким образом, «Брюинз» сравнял счёт в серии — 1:1.

Следующий матч команд пройдёт 20 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.

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