Экс-гендиректор «Локомотива» высказался о слухах относительно будущего «РЖД Арены»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.

«Реконструкцию «РЖД Арены» проводить надо, но эти вопросы рассматривали ещё в 2009 году. Тогда стадион был лучшим в России, сейчас всё уже далеко не так. Внутри нужно многое улучшить: козырьки, зоны питания, крыша. Что касается сноса — это не хорошая идея. Снос предполагает переезд на другое место. Для болельщиков это удар. Не вижу в этом смысла», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Он отметил, что этот стадион может простоять ещё 50 лет, ему просто нужна хорошая реконструкция.

«А идея с переездом мне не нравится вообще. Думаю, что в РЖД разумные люди и они на это не пойдут. Я не удивлюсь, если на месте «РЖД Арены» будет жилой комплекс. Эти мысли возникали в 2008 году, тем более что люди предполагали убрать всё вокруг стадиона под другие объекты, а стадион оставить только со стенами, как театр. Я тогда категорически сказал, что это убьёт «Локомотив», — добавил Наумов.

«РЖД Арена» является домашним стадионом «Локомотива», она была открыта в 2002 году и способна вместить 27 320 зрителей.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.