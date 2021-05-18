Есмантович отреагировал на оскорбления Толчинского в адрес ЦСКА
- РИА Новости
«Наверное, жизнь показала, что мы правильно сделали, что его убрали из команды, раз он в таком свете показал своё хоккейное нутро, высказав определённые вещи в фарватер нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы всё сделали правильно, раз он такой по характеру», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».
По мнению президента ЦСКА, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) очень странно повели себя в отношении Толчинского.
«Думаю, мы будем писать письма в определённые инстанции по вопросам этики. Такого не должно быть. Это плохой пример в рамках того, что он высказался в наш адрес», — сказал он.
Также Есмантович ответил на вопрос, возможно ли у Толчинского будущее в ЦСКА.
«Надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше, посмотрим», — добавил президент ЦСКА.
Отметим, что Толчинский является воспитанником ЦСКА.
Ранее Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.