Есмантович отреагировал на оскорбления Толчинского в адрес ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал оскорбления в адрес клуба от нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского после матча финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.

«Наверное, жизнь показала, что мы правильно сделали, что его убрали из команды, раз он в таком свете показал своё хоккейное нутро, высказав определённые вещи в фарватер нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы всё сделали правильно, раз он такой по характеру», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».

По мнению президента ЦСКА, КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) очень странно повели себя в отношении Толчинского.

«Думаю, мы будем писать письма в определённые инстанции по вопросам этики. Такого не должно быть. Это плохой пример в рамках того, что он высказался в наш адрес», — сказал он.

Также Есмантович ответил на вопрос, возможно ли у Толчинского будущее в ЦСКА.

«Надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше, посмотрим», — добавил президент ЦСКА.

Отметим, что Толчинский является воспитанником ЦСКА.

Ранее Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.