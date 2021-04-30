Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский извинился перед московским ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес клуба после победы в шестом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.

«Мои высказывания не имели целью кого-то оскорбить и были произнесены в пылу переполнявших меня эмоций. В любом случае я не имел права себя так вести и прошу прощения у всех тех, кого оскорбил, не желая того», — написал Толчинский в Instagram.

Нападающий также поблагодарил ЦСКА за то, что клуб дал ему дорогу в большой хоккей, и отметил, что испытывает уважение к болельщикам команды.

Во время раздачи автографов на улице нападающий несколько раз выкрикнул нецензурную кричалку в адрес ЦСКА.

Толчинский является воспитанником московского клуба.

Ранее агент Толчинского отреагировал на оскорбления нападающего в адрес ЦСКА.