Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Мои высказывания не имели целью кого-то оскорбить и были произнесены в пылу переполнявших меня эмоций. В любом случае я не имел права себя так вести и прошу прощения у всех тех, кого оскорбил, не желая того», — написал Толчинский в Instagram.
Нападающий также поблагодарил ЦСКА за то, что клуб дал ему дорогу в большой хоккей, и отметил, что испытывает уважение к болельщикам команды.
Во время раздачи автографов на улице нападающий несколько раз выкрикнул нецензурную кричалку в адрес ЦСКА.
Толчинский является воспитанником московского клуба.
Ранее агент Толчинского отреагировал на оскорбления нападающего в адрес ЦСКА.