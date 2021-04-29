Агент Толчинского отреагировал на оскорбления нападающего в адрес ЦСКА

Агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев прокомментировал оскорбления своего клиента в адрес московского ЦСКА после победы в шестом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.

«Я сам болельщик ЦСКА и не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки к этому моменту уже нормально попили из кубка. Тут не нужно делать никаких выводов», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Агент не исключает, что у Толчинского присутствует обида на то, что его не оставили в ЦСКА.

«Жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Не нужно делать из этого проблему», — сказал он.

Во время раздачи автографов на улице нападающий несколько раз выкрикнул нецензурную кричалку в адрес ЦСКА.

Толчинский является воспитанником московского клуба.

Встреча проходила на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что улицу в Омске назовут в честь «Авангарда».