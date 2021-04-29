Агент Толчинского отреагировал на оскорбления нападающего в адрес ЦСКА
- РИА Новости
«Я сам болельщик ЦСКА и не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки к этому моменту уже нормально попили из кубка. Тут не нужно делать никаких выводов», — цитирует Бабаева «Чемпионат».
Агент не исключает, что у Толчинского присутствует обида на то, что его не оставили в ЦСКА.
«Жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Не нужно делать из этого проблему», — сказал он.
Во время раздачи автографов на улице нападающий несколько раз выкрикнул нецензурную кричалку в адрес ЦСКА.
Толчинский является воспитанником московского клуба.
Встреча проходила на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что улицу в Омске назовут в честь «Авангарда».