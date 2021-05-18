Медиадиректора «Спартака» могут выписать из больницы на следующей неделе

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В московском «Спартаке» рассказали, когда может быть выписан из больницы директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.
Медиадиректора «Спартака» могут выписать из больницы на следующей неделе
  • ©spartak.com

«Пока его не выписывают. Возможно, это произойдёт на следующей неделе», — цитирует пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулёмина ТАСС.

Рано утром 10 мая возле одного из баров в Москве на Фетисова было совершено нападение, в результате которого директор «Спартака» оказался в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Мужчина, который избил Фетисова, был задержан спустя двое суток и дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее обвиняемый в избиении Фетисова дал первый комментарий после задержания.

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