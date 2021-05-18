В ЦСКА рассказали, как команда будет существовать после сноса домашней арены

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал вынужденный переезд команды на другую арену из-за предстоящего сноса УСК ЦСКА имени А.Я. Гомельского.

«Происходящее — катастрофа, масштаб которой лучше нас не понимает никто. Придётся разделяться: одна команда в одном зале, другие где-то ещё. Евролигу и Единую лигу ВТБ, вероятно, будем играть в «Мегаспорте». Где тренироваться, где будет офис, где обитать двум молодёжным командам — все эти вопросы пока открыты», — цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Президент ЦСКА отметил, что в Москве нет зала, пригодного для размещения трёх баскетбольных кортов и сохранения клубной экосистемы.

«Были предложения о переезде в другой город, но ЦСКА — московский клуб, которому в 2023 году исполняется 100 лет. Втройне обидно оттого, что к тому времени мы точно не успеем обзавестись новым домом и отметим столетие в статусе бродяг», — сказал он.

В нынешнем сезоне ЦСКА вышел в «Финал четырёх» Евролиги, где сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». В полуфинальной серии Единой лиги ВТБ команда играет против петербургского «Зенита» и ведёт в серии со счётом 1:0.