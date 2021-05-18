Кадыров признался, что раньше не знал Шлеменко
- РИА Новости
«Я даже не знал Шлеменко. Вначале думал, что это актёр или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день даёт интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном на странице в Instagram.
Напомним, что глава Чечни предложил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что он представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под российским флагом. Шлеменко в ответ на это заявил, что обвинения в адрес бойца притянуты.
Ранее Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона.