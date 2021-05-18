Кадыров признался, что раньше не знал Шлеменко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что раньше не знал, кто такой российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко.

«Я даже не знал Шлеменко. Вначале думал, что это актёр или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день даёт интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях», — рассказал Кадыров в интервью, выложенном на странице в Instagram.

Напомним, что глава Чечни предложил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что он представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под российским флагом. Шлеменко в ответ на это заявил, что обвинения в адрес бойца притянуты.

Ранее Кадыров заявил, что Нурмагомедов легко победил бы Фергюсона.