Роналду вывез все свои автомобили из Турина
- Reuters
Об этом сообщает портал Per Sempre Calcio. По информации источника, перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли из города все семь автомобилей, принадлежащих португальцу.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне за тур до окончания чемпионата Италии туринцы занимают пятое место в турнирной таблице, рискуя не попасть в Лигу чемпионов.
Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.