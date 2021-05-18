Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина.

Об этом сообщает портал Per Sempre Calcio. По информации источника, перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли из города все семь автомобилей, принадлежащих португальцу.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне за тур до окончания чемпионата Италии туринцы занимают пятое место в турнирной таблице, рискуя не попасть в Лигу чемпионов.

Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.