Роналду вывез все свои автомобили из Турина

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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина.
Роналду вывез все свои автомобили из Турина
  • Reuters

Об этом сообщает портал Per Sempre Calcio. По информации источника, перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли из города все семь автомобилей, принадлежащих португальцу.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне за тур до окончания чемпионата Италии туринцы занимают пятое место в турнирной таблице, рискуя не попасть в Лигу чемпионов.

Ранее «Спартак» пошутил о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» при непопадании в ЛЧ.

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