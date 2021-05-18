Овчинников вспомнил, как во время конфликта с Сёминым посоветовал тренеру самому стать в ворота

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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что после поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом раунде Кубка УЕФА в 1993 году у него вспыхнул конфликт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Овчинников вспомнил, как во время конфликта с Сёминым посоветовал тренеру самому стать в ворота
  • globallookpress.com

«Я, к сожалению, отличался не слишком хорошим характером с детства. Что сказал в раздевалке Сёмину тогда? «Бери перчатки и сам вставай в ворота». Ну а как ещё? Мне не надо два раза говорить, я знал себе цену и не любил публичную критику при всех. Сейчас понимаю, не всегда сказанные мной слова были уместны, но тогда посчитал, что всё нормально. Мы всегда были близки с Юрием Павловичем. Не знаю, что он увидел во мне. Я же в нём видел тренера, человека, который по жизни мне делает только хорошее. Сёмин меня направлял по жизни и подсказывал. Испытываю к нему только уважение», — заявил Овчинников в эфире программы «Человек из футбола» на канале «Матч Премьер».

Овчинников выступал за «Локомотив» с 1992 по 1997 год и с 2002 по 2005 год.

Ранее Сёмин отреагировал на возможный переход Мухина в ЦСКА.

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