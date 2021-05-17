Сёмин отреагировал на возможный переход Мухина в ЦСКА
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- © Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press
«Всё может быть. В этой ситуации, наверное, должны быть какие-то правила для всей лиги в интересах футбола. Молодой игрок — как он переходит, когда, какие деньги за него выплачиваются», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
По мнению тренера, если у Мухина в контракте указана сумма 15 млн рублей отступных, его заберёт любой клуб.
«Любой предложит ему более высокую зарплату. Это была ошибка прежних руководителей, которые так составили контракт», — сказал он.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.