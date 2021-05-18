«Зенит» улучшил свою позицию в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира

Петербургский «Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов планеты.

В ежегодном рейтинге самых ценных футбольных брендов планеты компании Brand Finance «Зенит» занял 33-е место. Питерцы поднялись на 16 позиций по сравнению с 2020 годом. Как сообщается в исследовании компании, ценность бренда сине-бело-голубых выросла на 35% — до €135 млн. Это наибольший прирост среди всех представителей рейтинга.

Также «Зенит» занял 49-ю позицию в списке самых сильных футбольных брендов планеты и 15-е место — в рейтинге самых ценных футбольных клубов с точки зрения стоимости бизнеса.

При подготовке отчёта компания Brand Finance учитывает ряд факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и прочие.

Ранее в «Зените» опровергли наличие переговоров с Фонсекой.