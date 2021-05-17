В «Зените» опровергли наличие переговоров с Фонсекой

В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб заинтересован в приглашении португальского специалиста Паулу Фонсеки на пост главного тренера.

«Футбольный клуб «Зенит» не ведёт и не вел переговоры ни с Паулу Фонсекой, ни с другими тренерами. Это слухи, не имеющие отношения к реальности. У «Зенита» есть главный тренер — Сергей Богданович Семак», — цитирует Sport24 пресс-службу петербургского клуба.

В настоящее время Фонсека возглавляет итальянскую «Рому». По окончании сезона португалец покинет клуб, а на его место придёт Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Фонсека провёл переговоры с «Зенитом».