В «Зените» опровергли наличие переговоров с Фонсекой
- Reuters
«Футбольный клуб «Зенит» не ведёт и не вел переговоры ни с Паулу Фонсекой, ни с другими тренерами. Это слухи, не имеющие отношения к реальности. У «Зенита» есть главный тренер — Сергей Богданович Семак», — цитирует Sport24 пресс-службу петербургского клуба.
В настоящее время Фонсека возглавляет итальянскую «Рому». По окончании сезона португалец покинет клуб, а на его место придёт Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Фонсека провёл переговоры с «Зенитом».