Крал считает, что готов к переезду в АПЛ

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал признался, что считает себя созревшим для переезда в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

«Готов ли я к Англии? Думаю, что да. Если появится хороший вариант, то я мог бы совершить следующий шаг. Но сейчас у меня контракт со «Спартаком», и я сосредоточен на нём. Я и мой клуб хотим моего развития, я сам стараюсь быть лучше. Но летом всё возможно», — цитирует футболиста Eurostavka.

В прошлом сезоне Крал провёл 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал пять голевых передач.

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