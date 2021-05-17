Крал считает, что готов к переезду в АПЛ

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Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал признался, что считает себя созревшим для переезда в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Крал считает, что готов к переезду в АПЛ
  • РИА Новости

«Готов ли я к Англии? Думаю, что да. Если появится хороший вариант, то я мог бы совершить следующий шаг. Но сейчас у меня контракт со «Спартаком», и я сосредоточен на нём. Я и мой клуб хотим моего развития, я сам стараюсь быть лучше. Но летом всё возможно», — цитирует футболиста Eurostavka.

В прошлом сезоне Крал провёл 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отдал пять голевых передач.

Ранее Мостовой признался, что не видит вклада Тедеско во второе место «Спартака».

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