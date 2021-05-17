Мостовой признался, что не видит вклада Тедеско во второе место «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

«Вклад Тедеско? А какой вклад-то? Когда его назначили, ему с неба звезда свалилась. Поэтому он работал так, как и должен был работать за такие деньги. Я остаюсь при своём мнении, что это неправильно, когда люди берутся из ниоткуда и получают такие бешеные средства. Просто я его вклада-то не вижу. Человек пришёл, полгода все разбирались, кто он такой, потом пошли дорогущие трансферы, нескладная игра. Я думаю, что в другом чемпионате его давно уже не было бы в команде, потому что не было бы результата. Но мы говорим про наш чемпионат, где такие вещи возможны из-за уровня футбола», — цитирует Мостового Sport24.

Он также удивлён тем, что в «Спартаке» решили устроить проводы Тедеско. Ему было противно от этого, так как многие люди отдали клубу гораздо больше.

«Когда я увидел фотографии с этими подаренными майками, подумал: «Вы чего вообще?» А потом нас критикуют, что мы говорим правду. Причём критикуют те люди, которые не знают, как мяч выглядит. Не странно ли? В общем, Тедеско прежде всего должен сказать большое спасибо болельщикам, что он здесь работал за такие деньги и был тепло принят», — добавил Мостовой.

Доменико Тедеско провёл свою последнюю пресс-конференцию в качестве тренера «Спартака». Он возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне красно-белые под его руководством заняли второе место в РПЛ и вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее в «Спартаке» не подтвердили, что совет директоров одобрил кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.