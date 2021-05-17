Минаков проведёт следующий бой на турнире Bellator в октябре

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков проведёт свой следующий поединок в Bellator в октябре 2021 года.
Минаков проведёт следующий бой на турнире Bellator в октябре
  • © Всероссийская федерация самбо

«Минаков выступит на турнире Bellator в октябре», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, который добавил, что бой может пройти на турнире в России или в одном из европейских городов.

36-летний Минаков не выступал с августа 2019 года. Всего на профессиональном уровне российский боец добыл 22 победы и потерпел одно поражение.

Ранее Минаков оценил шансы Молдавского на победу в бою за титул временного чемпиона Bellator.

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