Минаков проведёт следующий бой на турнире Bellator в октябре

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков проведёт свой следующий поединок в Bellator в октябре 2021 года.

«Минаков выступит на турнире Bellator в октябре», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, который добавил, что бой может пройти на турнире в России или в одном из европейских городов.

36-летний Минаков не выступал с августа 2019 года. Всего на профессиональном уровне российский боец добыл 22 победы и потерпел одно поражение.

Ранее Минаков оценил шансы Молдавского на победу в бою за титул временного чемпиона Bellator.