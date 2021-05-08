Минаков оценил шансы Молдавского на победу в бою за титул временного чемпиона Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился мнением относительно грядущего противостояния за титул временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе между соотечественником Валентином Молдавским и американцем Тимоти Джонсоном.
Минаков оценил шансы Молдавского на победу в бою за титул временного чемпиона Bellator
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Вполне логичный поединок. Тимоти является претендентом на титул, а Валентин — в верхних строчках рейтинга Bellator. Это интересное противостояние. Молдавский и Джонсон даже чем-то похожи: Валентин мощнее физически, однако база борцовская у обоих. Джонсон ведёт более вязкие бои, не старается много бить, однако ударить может. Он много работает около клетки, переводит в партер и бьёт в партере. У Валентина примерно такая же манера, однако он ещё и достаточно неплохо работает в стойке. В этом противостоянии я не стал бы отдавать кому-то явное преимущество», — заявил Минаков «Чемпионату».

Поединок Молдавского и Джонсона состоится 25 июня в американском городе Анкасвилл на турнире Bellator 261.

Ранее сообщалось, что Молдавский подерётся с Джонсоном за титул временного чемпиона Bellator.

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