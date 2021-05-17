Боец MMA Александр Емельяненко высказался в поддержку Путина
- РИА Новости
«У нас единый лидер — Владимир Владимирович Путин. Но очень многие его подставляют. Он назначает кого-то на определённую должность, а люди на ней начинают воровать», — цитирует Емельяненко VseProSport.
Он отметил, что потом таких чиновников сажают в тюрьму, но из-за них подрывается статус страны.
На счету Емельяненко 28 побед за карьеру в MMA при восьми поражениях и одной ничьей.
Ранее Емельяненко прокомментировал слова Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.