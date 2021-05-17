Нойштедтер считает, что «Динамо» показало характер в последнем матче сезона

Защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер высказался о победе над столичным ЦСКА в заключительном туре сезона-2020/21 Российской премьер-лиги.

«Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть. Что будет со мной? Не знаю, увидим», — цитирует Нойштедтера «Спорт-Экспресс».

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2 и заняло седьмое место в чемпионате по итогам сезона, набрав 50 очков.

Ранее агент сообщил, что футболист «Динамо» Шарль Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ.