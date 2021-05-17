Нойштедтер считает, что «Динамо» показало характер в последнем матче сезона
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть. Что будет со мной? Не знаю, увидим», — цитирует Нойштедтера «Спорт-Экспресс».
«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2 и заняло седьмое место в чемпионате по итогам сезона, набрав 50 очков.
Ранее агент сообщил, что футболист «Динамо» Шарль Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ.