Нойштедтер считает, что «Динамо» показало характер в последнем матче сезона

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Защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер высказался о победе над столичным ЦСКА в заключительном туре сезона-2020/21 Российской премьер-лиги.
Нойштедтер считает, что «Динамо» показало характер в последнем матче сезона
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Очень рад, что мы выиграли у ЦСКА, хорошо закончили сезон. Видно, что команда умеет, что команда хочет, есть характер, так и надо дальше играть. Что будет со мной? Не знаю, увидим», — цитирует Нойштедтера «Спорт-Экспресс».

«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2 и заняло седьмое место в  чемпионате по итогам сезона, набрав 50 очков. 

Ранее агент сообщил, что футболист «Динамо» Шарль Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ.

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