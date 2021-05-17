Агент сообщил, что футболист «Динамо» Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ

Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем своего клиента.

«На его счёт ещё непонятно. Сезон только закончился. По нему сразу вышли несколько турецких кубов, плюс ОАЭ. Скорее всего, он отправится туда. Но мы посмотрим, может быть, у Шарля будет что-нибудь и в России», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Каборе перешёл в «Динамо» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 20 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги завершившегося сезона-2020/2021.