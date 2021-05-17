Агент сообщил, что футболист «Динамо» Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ

Короткая ссылка
Дмитрий Селюк, агент полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем своего клиента.
Агент сообщил, что футболист «Динамо» Каборе может перейти в клуб из Турции или ОАЭ
  • РИА Новости

«На его счёт ещё непонятно. Сезон только закончился. По нему сразу вышли несколько турецких кубов, плюс ОАЭ. Скорее всего, он отправится туда. Но мы посмотрим, может быть, у Шарля будет что-нибудь и в России», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Каборе перешёл в «Динамо» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 20 матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги завершившегося сезона-2020/2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить