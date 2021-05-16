Шварц: с молодой командой мы сумели добиться высоких целей и результатов

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги завершившегося сезона-2020/2021.

«Я хочу поблагодарить сотрудников и персонал «Динамо» за семь месяцев плодотворной работы. За доверие. С молодой командой мы сумели добиться высоких целей и результатов. Благодарю СМИ, которые освещали нашу работу. По итогам сезона мы заложили хороший фундамент, который сможем использовать для себя. За семь месяцев, что я в «Динамо», уже видно лицо команды. Она узнаваема, играет активно. Наши идеи доходят до футболистов. ДНК у «Динамо» есть. Пока неизвестен состав, с которым мы войдём на следующий сезон. Однако я амбициозен и хочу двигаться по пути развития, который бы способствовал улучшению нашей игры», — заявил Шварц после матча 30-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

По итогам сезона «Динамо» набрало 50 очко и завершило чемпионат на седьмой позиции.

Ранее Олич высказался о проигрыше ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо».