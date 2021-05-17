В сборной России по футболу рассказали о состоянии Мухина

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В сборной России по футболу рассказали о повреждении и восстановлении полузащитника национальной команды и московского «Локомотива» Максима Мухина.
В сборной России по футболу рассказали о состоянии Мухина
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной России Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова. На прошлой неделе Максим испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка России ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

До этого появились слухи, что Мухин согласовал контракт с ЦСКА, из-за чего его не допустили до участия в матче заключительного тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (1:0).

В этом сезоне он провёл 15 матчей в основном составе «Локомотива».

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на возможный переход Мухина в ЦСКА.

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