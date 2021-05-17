Тедеско: в прошлом сезоне боялся, что «Спартак» может вылететь в ФНЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги Российской премьер-лиги сезона-2020/21.

«Если вы боитесь не выполнить задачу, то лучше не идти в эту профессию. Быть тренером «Спартака» — очень большая ответственность. Перед матчем с «Ахматом» мы знали, что будем играть в Лиге Европы. Когда я подписывал контракт, это место давало путёвку в Лигу чемпионов, но ситуация изменилась», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Тренер отметил, ему было непросто, когда он начал тренировать «Спартак».

«В прошлом сезоне боялся, что «Спартак» может вылететь в Футбольную национальную лигу. Я видел игру. Поэтому, если бы мы закончили РПЛ на третьем месте, это было бы хорошее достижение. Но мы обошли «Локомотив», и мы счастливы», — сказал он.

В 30-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2. Московская команда набрала 57 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице.

Ранее Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».