Кучеров высказался о возвращении на лёд в матче с «Флоридой»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями от возвращения на лёд в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» после операции на бедре.

«Перед матчем я старался не думать о бедре. Не знал, чего ожидать. Мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, хитануть кого-нибудь. Это всё, что я пытался сделать. Но новое бедро — оно и есть новое бедро. Всё по-другому, намного лучше. Я себя чувствовал по-настоящему хорошо», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Пантерз» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.