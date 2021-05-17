Кучеров высказался о возвращении на лёд в матче с «Флоридой»
- AFP
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«Перед матчем я старался не думать о бедре. Не знал, чего ожидать. Мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, хитануть кого-нибудь. Это всё, что я пытался сделать. Но новое бедро — оно и есть новое бедро. Всё по-другому, намного лучше. Я себя чувствовал по-настоящему хорошо», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4.
В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман, Никита Кучеров (2) и Брейден Пойнт. В составе «Пантерз» — Александр Барков, Картер Вераге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпетт.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.