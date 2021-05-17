«Юта Джаз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 121:99.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, набрав 33 очка.

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» (124:95), «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» (123:109), «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» (128:117), «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» (107:120), «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» (136:121), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:110), «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» (117:112), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» (132:116), «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» (118:112).

Таким образом, определены пары плей-офф и плей-ин НБА.

В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс». В плей-ин встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс». «Финикс Санз» в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». «Юта Джаз» узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».

В первом раунде Восточной конференции сыграют «Милуоки Бакс» — «Майами Хит», «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс». В плей-ин встретятся «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс», «Индиана Пэйсерз» — «Шарлотт Хорнетс». «Бруклин Нетс» в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».

Ранее сообщалось, что Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола.