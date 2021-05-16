Гендиректор «Ротора»: очень сложно подобрать печатные слова после вылета

Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский высказался о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, в первую очередь сейчас мы чувствуем разочарование и опустошение. Команда отдала все силы на поле и заслужила победу. Что касается ситуации с переносом матча в Уфе — очень сложно подобрать печатные слова. Над нами просто посмеялись», — цитирует Рекечинского Sport24.

По его словам, он не понимает, почему нельзя было перенести матч «Ротора» на позднее время и почему решение по игре «Уфы» и «Арсенала» принималось в последний момент.

«Видимо, Волгоград в Премьер-лиге не нужен, иных объяснений у меня нет. О каких спортивных принципах в таком случае может идти речь? С учетом турнирной ситуации, проведение матчей в Казани и Уфе в разное время — это просто преступление, причем умышленное», — добавил функционер.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1). Таким образом, волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее Ростислав Мурзагулов заявил, что «Уфа» не была инициатором переноса матча с «Арсеналом».