Мурзагулов заявил, что «Уфа» не была инициатором переноса матча с «Арсеналом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча команды с тульским «Арсеналом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На самом деле мы понимаем, что такие матчи логично начинать в одно время. Мы не были инициаторами этого решения и просто подчинялись указаниям, которые получали от организаторов турнира. Собственно, от нас это решение не зависело. Поэтому здесь мы просто можем посочувствовать коллегам, но при этом всё было абсолютно спортивно: была борьба до последних минут и в их матче, и в нашем», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Он отметил, что в футболе бывают разные ситуации.

«Кому-то везёт с погодой, кому-то — с тем, что судья не заметил игру рукой. Как, например, в матче «Ротор» — «Уфа». Поэтому всякое случается», — добавил Мурзагулов.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1), тем самым волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча «Уфа» — «Арсенал».