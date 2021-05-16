РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно переноса матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом».
РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
  • РИА Новости

«Решение о переносе было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в заявлении РПЛ, текст которого передаёт ТАСС.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1), тем самым волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ротор» намерен опротестовать перенос матча «Уфа» — «Арсенал».

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