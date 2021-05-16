Слуцкий прокомментировал выход «Рубина» в еврокубки

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выход команды в Лигу конференций УЕФА.
Слуцкий прокомментировал выход «Рубина» в еврокубки
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали этот год», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Рубин» на своём поле сыграл вничью с волгоградским «Ротором» и, набрав 53 очков, сумел завершить сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, которое позволит команде выступить в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Ранее Владимир Федотов заявил, что игроки «Сочи» ещё не осознали факт выхода команды в еврокубки.

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