Газизов прокомментировал перенос времени начала матча «Уфы» с «Арсеналом»
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«Что касается переноса, то мы специально, что ли, погоду такую сделали? Просили, чтобы было очень жарко и горячо в Уфе? Если это так, то мы очень крутые люди, однако это невозможно. У нас нет связей с солнцем. Я не обращаю внимания, что пишут по поводу переноса начала матча», — цитирует Газизова Sport24.
Встреча в Уфе началась на два часа позже запланированного времени из-за аномальной жары. Все остальные матчи 30-го тура были сыграны в одно и то же время.
Ранее РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча «Уфа» — «Арсенал».