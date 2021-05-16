Газизов прокомментировал перенос времени начала матча «Уфы» с «Арсеналом»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов после матча 30-го тура с «Арсеналом» (2:1) прокомментировал перенос времени начала игры.

«Что касается переноса, то мы специально, что ли, погоду такую сделали? Просили, чтобы было очень жарко и горячо в Уфе? Если это так, то мы очень крутые люди, однако это невозможно. У нас нет связей с солнцем. Я не обращаю внимания, что пишут по поводу переноса начала матча», — цитирует Газизова Sport24.

Встреча в Уфе началась на два часа позже запланированного времени из-за аномальной жары. Все остальные матчи 30-го тура были сыграны в одно и то же время.

Ранее РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча «Уфа» — «Арсенал».