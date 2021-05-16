Российские гребцы завоевали пять олимпийских лицензий

Российские гребцы завоевали пять лицензий на Игры в Токио на финальных квалификационных соревнованиях в Швейцарии.

Василиса Степанова и Елена Орябинская, а также Андрей Потапкин и Илья Кондратьев победили в соревнованиях мужских и женских парных двоек.

Екатерина Курочкина и Екатерина Питримова одержали победу в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Александр Вязовкин занял первое место в одиночных соревнованиях, а Никита Моргачёв, Артём Косов, Николай Пименов и Павел Сорин стали вторыми в парных четвёрках.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года, должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос».