Состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда будет объявлен состав женской сборной на летнюю Олимпиаду в Токио.
Состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«У девочек состав сборной будет определён после «Ролан Гаррос» — этот турнир ключевой. Реально на попадание в состав претендуют семь человек. Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В олимпийском теннисном турнире примут участие по 64 спортсмена в мужской и женской сетках. Участники определяются на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Ещё по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020.

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