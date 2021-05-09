Состав женской сборной России по теннису на ОИ будет определён после «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда будет объявлен состав женской сборной на летнюю Олимпиаду в Токио.

«У девочек состав сборной будет определён после «Ролан Гаррос» — этот турнир ключевой. Реально на попадание в состав претендуют семь человек. Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В олимпийском теннисном турнире примут участие по 64 спортсмена в мужской и женской сетках. Участники определяются на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Ещё по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса (ITF).

Ранее Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые поедут на ОИ-2020.