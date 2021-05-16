Гендиректор «Ротора»: «Уфа» и «Арсенал» играли, зная наш результат

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Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский высказал мнение о переносе матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и тульским «Арсеналом».
Гендиректор «Ротора»: «Уфа» и «Арсенал» играли, зная наш результат
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«Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» — наши прямые конкуренты. Я, как никто, понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет», — приводит слова Рекечинского «Чемпионат».

Он отметил, что обсуждал ситуацию с исполнительным директором РПЛ Сергеем Чебаном.

«Он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, термометр можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами. Мы об этом переносе узнали за час, всё держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там, в Уфе, жара стоит. Сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моё мнение понятно», — добавил функционер.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1), тем самым волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ротор» намерен опротестовать перенос матча «Уфа» — «Арсенал».

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