Промес считает, что в следующем сезоне сможет выйти на привычный уровень

Форвард «Спартака» Квинси Промес после гостевого матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (2:2) оценил уровень своей игры во второй половине нынешнего сезона.

«Мне нужно время. Я пришёл в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, её качеством и уровнем. Даже менял позиции. В общем, думаю, что достижение моего уровня — это вопрос времени. Я понимаю, чего от меня ждут. Прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа», — заявил голландец после матча.

Промес перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Аякса». В 11 матчах РПЛ он забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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