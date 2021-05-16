Промес считает, что в следующем сезоне сможет выйти на привычный уровень
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Мне нужно время. Я пришёл в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, её качеством и уровнем. Даже менял позиции. В общем, думаю, что достижение моего уровня — это вопрос времени. Я понимаю, чего от меня ждут. Прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа», — заявил голландец после матча.
Промес перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Аякса». В 11 матчах РПЛ он забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее Тедеско назвал «Спартак» частью своей жизни.