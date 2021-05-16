Гендиректор «Химок» заявил, что команда перевыполнила задачу на сезон РПЛ
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«Задачу на сезон мы перевыполнили. Перед сезоном ставили задачу остаться в РПЛ — мы остались и даже поднялись на восьмое место, боролись с грандами, поэтому я считаю, что мы отыграли достойно», — приводит слова Анохина ТАСС.
Он отметил, что у клуба есть три варианта развития событий с составом, поэтому нужно немного передохнуть, поработать, а уже к первому сбору будет понятно, как будет выглядеть команда.
«Мы будем собираться 14 июня в Москве, а 20-го поедем на сборы в Кратово в Подмосковье (там очень хорошая база), где будем проводить первый сбор. Перед его началом я буду готов выступить с какими-то планами на следующий сезон, а пока я только радуюсь тому, что мы так хорошо играли», — добавил Анохин.
«Химки» по итогам сезона с 45 очками заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» назвали сезон-2020/21 РПЛ успешным для клуба.