Гендиректор «Химок» заявил, что команда перевыполнила задачу на сезон РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Анохин подвёл итоги выступления команды в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Химок» заявил, что команда перевыполнила задачу на сезон РПЛ
  • @fckhimki_official
  • vk.com

«Задачу на сезон мы перевыполнили. Перед сезоном ставили задачу остаться в РПЛ — мы остались и даже поднялись на восьмое место, боролись с грандами, поэтому я считаю, что мы отыграли достойно», — приводит слова Анохина ТАСС.

Он отметил, что у клуба есть три варианта развития событий с составом, поэтому нужно немного передохнуть, поработать, а уже к первому сбору будет понятно, как будет выглядеть команда.

«Мы будем собираться 14 июня в Москве, а 20-го поедем на сборы в Кратово в Подмосковье (там очень хорошая база), где будем проводить первый сбор. Перед его началом я буду готов выступить с какими-то планами на следующий сезон, а пока я только радуюсь тому, что мы так хорошо играли», — добавил Анохин.

«Химки» по итогам сезона с 45 очками заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» назвали сезон-2020/21 РПЛ успешным для клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить