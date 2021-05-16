В «Локомотиве» назвали сезон-2020/21 РПЛ успешным для клуба

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подвёл итоги выступления команды в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что сезон для нас сложился хорошо, особенно если учесть тот факт, что перед возобновлением сезона после зимней паузы в нас никто не верил, но мы завоевали бронзовые медали и выиграли кубок», — приводит слова Филатова ТАСС.

«Локомотив» по итогам сезона с 56 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, благодаря чему команды выступит на групповом этапе Лиги Европы УЕФА в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.