В «Локомотиве» назвали сезон-2020/21 РПЛ успешным для клуба

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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подвёл итоги выступления команды в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Локомотиве» назвали сезон-2020/21 РПЛ успешным для клуба
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«Считаю, что сезон для нас сложился хорошо, особенно если учесть тот факт, что перед возобновлением сезона после зимней паузы в нас никто не верил, но мы завоевали бронзовые медали и выиграли кубок», — приводит слова Филатова ТАСС.

«Локомотив» по итогам сезона с 56 очками занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, благодаря чему команды выступит на групповом этапе Лиги Европы УЕФА в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

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