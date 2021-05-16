Федун: есть надежда, что «Спартак» выступит в ЛЧ не так, как остальные российские клубы

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал выход команды в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА.
Федун: есть надежда, что «Спартак» выступит в ЛЧ не так, как остальные российские клубы
  • РИА Новости

«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Всё было против нас, мяч не лез в ворота в заключительном матче с «Ахматом», вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента. То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведём не так, как остальные российские клубы», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом», и набрав 57 очков сумел завершить сезон  на втором месте в турнирной таблице РПЛ, которое позволит команде выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее определились все участники европейских клубных турниров УЕФА сезона-2021/22 от России.

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