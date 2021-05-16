«Спартак» сыграл вничью c «Ахматом» и сохранил второе место в РПЛ
- @fcsm_official
- vk.com
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:2.
«Ахмат» забил первым, на 20-й и 31-й минутах отличился Владимир Ильин.
«Спартак» ответил голом Квинси Промеса, забившего на 54-й минуте, и Виктора Мозеса, забившего на 82-й минуте.
Таким образом, по итогам 30 туров «Спартак» с 57 очками занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 42 очками стал десятым.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.