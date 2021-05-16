«Спартак» сыграл вничью c «Ахматом» и сохранил второе место в РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:2.

«Ахмат» забил первым, на 20-й и 31-й минутах отличился Владимир Ильин.

«Спартак» ответил голом Квинси Промеса, забившего на 54-й минуте, и Виктора Мозеса, забившего на 82-й минуте.

Таким образом, по итогам 30 туров «Спартак» с 57 очками занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 42 очками стал десятым.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.