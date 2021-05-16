ЭСК РФС рассмотрела обращения клубов по судейству в матчах 29-го тура РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращения «Рубина», «Арсенала» и «Сочи» относительно работы арбитров на матчах 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РФС, судья Кирилл Левников ошибочно вынес предупреждение, четвёртое в сезоне, футболисту «Рубина» Солтмураду Бакаеву на 54-й минуте матча с «Арсеналом». При этом арбитр верно засчитал гол в ворота тульской команды на 59-й минуте встречи.

ЭКС установила, что судья Сергей Карасёв ошибочно вынес предупреждение футболисту «Сочи» Михе Мевле на 66-й минуте матча с волгоградским «Ротором».

«Рубин» в 29-м туре на выезде победил «Арсенал» со счётом 4:2, а «Сочи» на своём поле взял верх над «Ротором» — 2:1.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявил ошибок в работе арбитра матча «Спартак» — «Химки».