ЭСК РФС рассмотрела обращения клубов по судейству в матчах 29-го тура РПЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, судья Кирилл Левников ошибочно вынес предупреждение, четвёртое в сезоне, футболисту «Рубина» Солтмураду Бакаеву на 54-й минуте матча с «Арсеналом». При этом арбитр верно засчитал гол в ворота тульской команды на 59-й минуте встречи.
ЭКС установила, что судья Сергей Карасёв ошибочно вынес предупреждение футболисту «Сочи» Михе Мевле на 66-й минуте матча с волгоградским «Ротором».
«Рубин» в 29-м туре на выезде победил «Арсенал» со счётом 4:2, а «Сочи» на своём поле взял верх над «Ротором» — 2:1.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявил ошибок в работе арбитра матча «Спартак» — «Химки».