ЭСК РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Спартак» — «Химки»

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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение подмосковных «Химок» по работе арбитра матча 29-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
ЭСК РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Спартак» — «Химки»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитр встречи Владислав Безбородов правильно не удалил игрока «Спартака» Лукаса Айртона на 37-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока Айртона отсутствуют признаки агрессивного поведения. Футболист совершает естественное для бега движение ногой, не используя шипы для наступания на бедро соперника. По мнению ЭСК, также не должно расцениваться как проявление агрессии и возможное непреднамеренное касание, выполненное в рамках обычного физиологического движения тела футболиста», — говорится в сообщении.

Встреча, прошедшая на «Открытие Арене» 10 мая, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее футболист «Химок» Идову объяснил свои слова о помощи судей «Спартаку».

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