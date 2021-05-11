Футболист «Химок» Идову объяснил свои слова о помощи судей «Спартаку»

Защитник подмосковных «Химок» Брайан Идову объяснил свою критику в адрес арбитра матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Красная Глушенкову — по делу. Тут и спорить не о чем. Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шёл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадёт ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать? Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там», — написал Идову в Instagram.

На 37-й минуте игры «Химки» остались в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова, а в начале второго тайма в ворота гостей был назначен пенальти, который затем реализовал Александр Соболев.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой строчке.

Ранее Игорь Черевченко выразил мнение, что «Химки» проиграли «Спартаку» не по делу.