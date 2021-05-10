Черевченко считает, что «Химки» проиграли «Спартаку» не по делу

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о поражении своей команды от московского «Спартака» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Проиграли не по делу. У нас были моменты опаснее. Не забили. Глушенков? Если была отмашка, значит, была отмашка. Пенальти, видимо, был. У нас были опасные моменты, мы ни в чём не уступали», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского клуба Тедеско считает, что «Спартак» может играть лучше.