«Спартак» уступает «Ахмату» после первого тайма матча РПЛ

Московский «Спартак» проигрывает грозненскому «Ахмату» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам первых 45 минут встречи, проходящей в Грозном, счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Два мяча в ворота «Спартака» на 20-й и 31-й минутах забил форвард «Ахмата» Владимир Ильин.

В параллельном матче «Локомотив» на своём поле завершил вничью (0:0) первый тайм матча с екатеринбургским «Уралом», оставшимся вдесятером уже на 27-й минуте после удаления Рафала Аугустыняка.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.