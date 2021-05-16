«Спартак» уступает «Ахмату» после первого тайма матча РПЛ

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Московский «Спартак» проигрывает грозненскому «Ахмату» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» уступает «Ахмату» после первого тайма матча РПЛ
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По итогам первых 45 минут встречи, проходящей в Грозном, счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Два мяча в ворота «Спартака» на 20-й и 31-й минутах забил форвард «Ахмата» Владимир Ильин.

В параллельном матче «Локомотив» на своём поле завершил вничью (0:0) первый тайм матча с екатеринбургским «Уралом», оставшимся вдесятером уже на 27-й минуте после удаления Рафала Аугустыняка.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.

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