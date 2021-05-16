«Спартак» опубликовал видео, посвящённое Тедеско

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Московский «Спартак» опубликовал видеоролик, посвящённый главному тренеру команды Доменико Тедеско, для которого матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» станет последним в клубе.
«Спартак» опубликовал видео, посвящённое Тедеско
  • © spartak.com

Видеозапись была опубликована на официальной странице «Спартака» в Twitter с подписью: «Эмоции, по которым мы будем скучать».

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».

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