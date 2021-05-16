«Спартак» опубликовал видео, посвящённое Тедеско
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Видеозапись была опубликована на официальной странице «Спартака» в Twitter с подписью: «Эмоции, по которым мы будем скучать».
Эмоции, по которым мы будем скучать ❤️#ДанкеДоменикоpic.twitter.com/avEK3w0xpc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало игры — в 14:00 мск.
Ранее Ташуев высказался о последнем матче Тедеско во главе «Спартака».