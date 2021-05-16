«Чемпионат»: «Химки» летом могут потерять до девяти футболистов

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Подмосковные «Химки» летом могут лишиться до девяти игроков.
«Чемпионат»: «Химки» летом могут потерять до девяти футболистов
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как сообщает «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, в подмосковном клубе не уверены, что смогут продлить контракты и аренду с теми футболистами, у которых истекает договор.

Напомним, что в конце нынешнего сезона заканчиваются контракты у вратаря Дмитрия Хомича, защитника Брайна Идову, полузащитника Павла Могилевца и нападающего Владимира Дядюна.

Также заканчивается срок аренды защитника Арсения Логашова, полузащитников Резиуана Мирзова и Ильи Камышева, а также нападающих Максима Глушенкова и Александра Долгова.

Ранее Юран высказался о мотивации «Химок» в матче 30-го тура РПЛ с «Сочи».

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